Bande dessinée best-seller – Aya de Yopougon revient après douze ans d’absence Marguerite Abouet et Clément Oubrerie réaniment les personnages savoureux de leur soap-opéra africain. Philippe Muri

«Aya de Yopougon», tome 7, extrait de la couverture. Éd. Gallimard BD

On les retrouve comme si on les avait quittés la veille. Pourtant, voilà douze ans que les protagonistes de la série «Aya de Yopougon» n’avaient plus donné de nouvelles à leurs 800’000 lecteurs. Après d’autres projets d’écriture en BD et une série télévisée, la scénariste ivoirienne Marguerite Abouet réanime les personnages de ce soap-opéra africain dessiné par Clément Oubrerie, traduit en quinze langues.

«Après une longue et nécessaire coupure, le désir est revenu me replonger dans cet univers», explique le dessinateur de ces tranches de vie truffées d’expressions irrésistibles, telles «La fille, là, sa beauté est jolie!» ou «Viens manger cette bière avec moi». Des phrases savoureuses jaillies de la mémoire de Marguerite Abouet, qui n’aime rien tant, dit-elle, que «peindre les Ivoiriens et leur folie avec humanité et humour».

Des phrases savoureuses truffées d’expressions irrésistibles. Éd. Gallimard BD

Situé en 1981, au moment de l’élection de François Mitterrand, le récit de ce septième tome s’inspire du vécu de celle qui l’a créé: affres de la vie des sans-papiers, expulsions de clandestins, dérives policières, revendications d’étudiants. Sous la plume de sa scénariste, Aya milite, vivant sa vie par procuration et entretenant une relation compliquée avec Didier, le beau magistrat amoureux d’elle.

Star détestée

Parallèlement, Albert galère, lui qui a accidentellement avoué son homosexualité à ses parents, catastrophés, qui le croient malade. La dénonciation de l’homophobie sous-tend le propos de ce récit choral où les personnages se démènent, de Bintou, devenue la star détestée d’une série télé à succès qui la voit séduire des hommes mariés, à Innocent, exilé qui doit se faire régulariser pour rester en France.

«Aya de Yopougon», tome 7, extrait. Éd. Gallimard BD

Sur fond de politique et de problèmes sociaux, l’ensemble demeure une comédie émouvante et bienveillante, bien mise en valeur par le trait de Clément Oubrerie. Le dessinateur a retrouvé sans difficulté le marqueur fin qu’il utilisait pour «Aya de Yopougon», lui qui avait travaillé entre-temps au crayon, au pinceau ou en numérique sur d’autres albums.

Les auteurs, Oubrerie et Abouet, enchaîneront-ils avec une suite prochainement, eux qui laissent leurs héros sur une fin ouverte? Tout dépendra, assurent-ils, de la manière dont cet album sera reçu. Apparemment, c’est très bien parti…

«Aya de Yopougon», tome 7, extrait. Éd. Gallimard BD

