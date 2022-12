Résultats annuels – Axpo revient sur une année compliquée, mais garde le moral L’énergéticien se dit optimiste pour l’avenir et précise n’avoir pas encore touché au crédit d’urgence de 4 milliards accordé par la Confédération.

Le groupe argovien a présenté ses résultats annuels. KEYSTONE

L’énergéticien Axpo reste optimiste pour son avenir sur la durée, nonobstant des conséquences difficilement prévisibles dans l’immédiat de la guerre en Ukraine et des interventions politiques sur les marchés internationaux de l’énergie.

Le groupe argovien assure par ailleurs à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels n’avoir encore pas touché à la ligne de crédit d’urgence de 4 milliards de francs ouverte par la Confédération début septembre. L’existence de cette bouée de sauvetage empêche tout versement de dividende.

La constitution de garanties pour la production du groupe en Suisse a généré un reflux de liquidités à hauteur de 3,12 milliards, à comparer avec un afflux de 888 millions un an plus tôt. Axpo rappelle avoir dans cette optique émis des emprunts pour un milliard de francs et 600 millions d’euros, en plus d’un relèvement de ses lignes de crédit existantes auprès des banques à 6,0 milliards d’euros à fin octobre.

L’endettement net a explosé à 3,64 milliards, contre à peine 223 millions, tandis que les liquidités représentaient fin septembre 4,10 milliards.

D’octobre 2021 à fin septembre 2022, la prestation totale a explosé de trois quarts à 10,5 milliards de francs, sous l’effet de l’explosion des prix du gaz et de l’électricité notamment, mais aussi d’un renchérissement des frais d’approvisionnement, note le rapport d’activité diffusé jeudi.

Facteurs uniques à foison

La rentabilité, elle, a été influencée par une kyrielle de facteurs uniques. L’excédent d’exploitation (Ebit) a été multiplié par plus de trois à 1,75 milliard, tandis que sa version ajustée – soit hors exceptionnels – a été élaguée d’un bon tiers à 392 millions. Le rendement négatif du fond de désaffection pour les installations nucléaires (Stenfo) a pesé à hauteur de 1,04 milliard, à comparer avec une contribution de 327 millions un an plus tôt.

Les reports de résultats induits par les instruments financiers de couverture pour la production suisse de courant ont représenté 1,47 milliard. La réévaluation des infrastructures de production à l’aune des prix actuels et attendus a par contre débouché sur une plus-value comptable de 3,15 milliards.

Le bénéfice net au final est demeuré presque stable, à 594 millions contre 607 millions douze mois plus tôt. Axpo souligne que ce résultat a été maintenu nonobstant le recours à un approvisionnement alternatif pour compenser des défauts de livraison des centrales nucléaires françaises ou de production hydraulique propre en raison de la sécheresse estivale.

Si l’avenir immédiat demeure difficilement lisible, la société de Baden compte profiter ces prochaines années d’effets de rattrapage et, dès l’exercice 2024/25, des effets du renchérissement des prix du courant. Les débours consentis pour des prestations de garanties doivent aussi se muer en afflux, tandis que la performance demeurera influencée par les fluctuations de la valeur du Stenfo et du portefeuille de participations.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.