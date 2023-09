Avuzy – L’été est savoureux à la table d’Yves Casanova En attendant l’automne consacré à la chasse, ce chef talentueux du Café d’Avuzy marie des saveurs estivales soulignant des produits de grande qualité. Olivier Bot

Yves Casanova aiguise son couteau en prévision de sa carte de chasse, qui sera lancée à la fin du mois de septembre. LDD

La terrasse du Café d’Avusy se transforme chaque été en oasis gourmande grâce au talent d’Yves Casanova. Un chef qui choisit soigneusement ses produits, les traite avec circonspection et les marie dans un foisonnement de saveurs, estivales comme de bien entendu. Parallèlement, il prépare sa carte de chasse, qui doit être lancée à la fin du mois de septembre. Un travail de longue haleine si on en juge par la trentaine d’étapes à franchir pour que tout soit prêt le jour dit. Car les amateurs se précipitent pour déguster les grands classiques maison, la terrine de sanglier, le chevreuil traité en médaillons grand veneur ou en civet grand-mère et les incontournables spätzlis.