Votations – AVS21: «Il y a eu un chantage à l’égalité indécent» Genève a opposé un net refus à la réforme de l’AVS, mais le résultat au niveau suisse reste extrêmement serré. Réactions genevoises. Aurélie Toninato

Selon les premiers résultats, Genève dit nettement non à la réforme de l’AVS (62% de non). Au niveau national, c’est une autre affaire: le score, à 15 h, est encore très serré. Le «oui» l’emporterait sur le fil. En début d’après-midi ce dimanche, ils sont plusieurs à avoir fait le déplacement à l’Hôtel de Ville pour découvrir les résultats des votations. Les yeux sont rivés sur les écrans. Les projections Tamedia annoncent un oui pour AVS21 à 50% et des poussières, alors que la SSR table sur 52%.