Ils ont déjà décidé quand nous serions suffisamment mûres pour voter. Bien tardivement, en 1971. Après l’Azerbaïdjan, l’Albanie et Andorre, pour ne citer qu’eux! Et les voilà qui s’apprêtent à augmenter à 65 ans l’âge de nos retraites. Les femmes vont-elles accepter de se faire à nouveau dicter le choix des hommes?

Car s’il est une donnée qui caractérise la révision de la loi fédérale sur l’AVS, sur laquelle la population suisse se prononcera ce dimanche, c’est bel et bien la différence dans les intentions de vote entre les femmes et les hommes. Selon le dernier sondage mandaté par la SSR, 51% des électrices refusent la révision proposée, alors que 72% des électeurs semblent vouloir l’accepter.

Les proréforme ont évidemment beau jeu de brandir l’argument égalitaire. Et même si cet objectif doit être visé au final, les femmes auraient d’abord tout intérêt à obtenir certaines garanties en matière d’égalité. On aimerait voir le même empressement pour réadapter les rentes, en moyenne un tiers plus basses pour les femmes, qui ne permettent pas vraiment de vivre dignement à la retraite. Une situation qui place de nombreuses femmes encore plus sous dépendance de leur mari.

Une perspective qui pousse ainsi des électrices à soutenir la hausse de l’âge de la retraite pour repousser le problème. Cela démontre la complexité de cette votation, qui pourrait provoquer quelques étincelles dans les ménages si le oui l’emporte. Un non le 25 septembre est une bonne façon de remettre l’ouvrage sur le métier et de réfléchir enfin à des solutions plus personnalisées, en fonction notamment de la pénibilité du travail.

Des sexagénaires en forme devraient plus largement pouvoir poursuivre leur activité au-delà de 65 ans, des soignants – pour prendre ce seul exemple – devraient, eux, pouvoir se retirer bien avant.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

