Lausanne, 14 septembre

Selon les derniers sondages, les hommes accepteraient en majorité d’augmenter l’âge de départ à la retraite des femmes (de 64 à 65 ans), alors que ces dernières refuseraient en majorité. Il faut bien sûr nuancer ce résultat en se demandant: les hommes de quelle classe? Que les bourgeois y soient favorables, c’est dans l’ordre des choses.

C’est une autre affaire si les hommes travailleurs se laissent convaincre par leurs exploiteurs qu’il s’agirait «d’égalité» que de dégrader les conditions de retraite des travailleuses, leurs sœurs dans l’exploitation capitaliste. Il faut être clair et net: les travailleurs qui voteront oui à AVS 21 voteront contre leurs propres intérêts!

Non seulement parce que très concrètement, en augmentant l’âge de départ à la retraite des femmes, c’est une année de rente qu’on leur vole, autant d’argent en moins dans le foyer commun pour les couples et familles, mais politiquement aussi, en «égalisant» l’âge de départ à la retraite par une augmentation, au lieu de baisser l’âge de départ à la retraite des hommes à 64 ans au lieu de 65, on ouvre un boulevard au patronat et à ses laquais politiques bourgeois pour augmenter l’âge de départ à la retraite de tous les travailleurs et travailleuses à 67 ans, voire même à 70, intentions qu’ils ne cachent même pas!

Alors oui, on entend des femmes défendre cette «réforme» en argumentant que c’est un pas vers l’égalité hommes-femmes, mais ces femmes-là sont des bourgeoises, leur seule aspiration «égalitaire», c’est de participer au même titre que les hommes de leur classe, les bourgeois, à l’exploitation de la classe ouvrière ; elles veulent l’égalité dans la prédation et le parasitisme et ne se préoccupent absolument pas du sort des femmes ouvrières. Rien à voir avec l’égalité à laquelle aspirent les travailleuses et travailleurs!

Alors le 25 septembre, il faut affirmer que les travailleurs et les travailleuses sont unis dans leurs intérêts communs à vivre des fruits de leur travail, à pouvoir profiter de la vie après une longue vie de labeur, et qu’ils ne laisseront pas les bourgeois les diviser! Deux grands non le 25 septembre à AVS 21!

Ilir Ahmeti, Syndicaliste Militant communiste

