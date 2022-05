Un enfant génère en moyenne une tonne de couches qui finiront incinérées. On peut faire plus vert, mais gare aux promesses simplistes.

Avoir un bébé zéro déchets, c’est possible?

Certains militants renoncent à faire des bébés pour le climat. Pour d’autres, c’est un casse-tête à la naissance: comment concilier le respect de la nature et la parentalité, tout cela dans une période par définition très fatigante? Les simples déchets produits pendant environ deux ans et demi, le temps que votre bambin soit «propre», représentent une tonne de couches en moyenne ou 35 mètres cubes, soit de quoi remplir une grande piscine de jardin.

Pétrole, plastique, composants chimiques: il faut beaucoup d’énergie et de matières pour les produire, mais aussi pour les éliminer. En Suisse, on estime à près de 340 millions le nombre de couches pour bébés qu’il faut incinérer chaque année. Dans les pays où on ne brûle pas les déchets, elles mettent 500 ans à se dégrader!