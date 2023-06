DR

Avoir pied ou mon fond?

L’histoire se déroule durant l’été, dans un pays où le soleil a largement brillé. Si, si, ça existe! Dans les eaux bleutées de la Méditerranée, Léo avance avec prudence. «Ne va pas trop loin», lance sa maman assise sur le sable. «T’inquiète, j’ai mon fond», répond l’enfant, dont la tête reste en effet au-dessus des flots. L’expression a de quoi interloquer la famille de touristes gaulois dont les serviettes jouxtent celles de la Suissesse. En effet, un bambin français dira plutôt: «J’ai pied!» Même si c’est sur la pointe.

Morce ou bouchée?

C’est le soir de Noël. Réunie pour un repas de fête, la famille Ruche profite de ces instants mêlant magie et gastronomie. Caroline, la maman helvète, a cuisiné des heures durant pour satisfaire un mari français et gourmand ainsi que leurs deux enfants. Mais quand vient l’heure de la bûche savamment roulée et ornée de figurines colorées, plus personne n’a faim! «Juste une morce pour goûter», implore le cordon-bleu Caroline. «Une morce?» interroge son mari, se disant que, parfois, sa femme s’exprime vraiment dans un langage codé!

Costume ou maillot de bain?

Le Suisse préférera «costume», le Français «maillot». À chacun son jargon pour parler baignade. Reste qu’objectivement, ni l’un ni l’autre des deux termes n’est aujourd’hui vraiment adéquat. Pas besoin d’être un nageur régulier pour observer que les Suisses font rarement trempette déguisés et que les Français préfèrent mouiller leur t-shirt de supporter face à un match de foot. Que dire alors? Bikini? Slip ou caleçon de bain? Pas mieux… Décidément, un nouveau terme serait le bienvenu. Avis aux baigneurs lettrés.

