Olivier Vogelsang

Thônex, 7 février

Nous avons été sommés par l’État, voici plusieurs années déjà, de changer tous les vitrages non conformes (vitrages simples), afin d’installer de nouveaux vitrages dans tous les immeubles et villas. Coût précis de l’opération, pour 17 m2 de surface: 10’700 fr. afin d’avoir de belles fenêtres neuves, bien étanches. Il est vrai que le procédé a permis une économie de chauffage de l’ordre de 15% minimum. Dont acte! Nous avons donc procédé à la dépense, aidés un temps par des subventions (60 fr. par mètre carré de la part de l’État et 70 fr. le mètre carré par la Confédération). Fin de la récré au 31.12.2010.

Dans la «TdG» du 6 courant, un conseiller d’État nous indique qu’il va maintenant demander de diviser l’IDC (indice de chaleur admissible) par deux, soit passer de 600 mJ à 300 mJ mesurés par allée d’immeuble une fois par année, aux frais du propriétaire bien entendu. En y regardant de plus près, on constatera que tous les immeubles de la Ville, de l’État et des institutionnels sont loin d’avoir respecté la loi (on a même repoussé la date, les concernant, au 31 janvier 2025… au motif qu’ils n’ont pas les moyens) et les surfaces commerciales en rez-de-chaussée ne doivent être nouvellement équipées qu’en cas de changement de locataire… à voir!

De qui se moque-t-on? A-t-on demandé au simple quidam s’il avait les moyens, lui, de faire l’investissement en son temps? S’il est fort louable de se pencher sur la question du climat, le dicton «charité bien ordonnée commence par soi-même» semble échapper à nos dirigeants: faites ce que je dis, mais pas ce que je fais! Et si on baissait l’impôt immobilier à ceux qui ont obéi au lieu de l’augmenter?

Michèle Sonzogni