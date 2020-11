Fermeture éclair – Avis de tempête levé dans les piscines genevoises Lundi, les autorités cantonales avaient décidé de condamner les bassins, même pour les jeunes sportifs et les athlètes d’élite. Une vague de protestations leur a fait faire machine arrière. Plouf de soulagement. Pascal Bornand

Aux Vernets, les nageurs ne seront pas restés longtemps au sec! Georges CABRERA



Tombée lundi dernier comme un cheveu sur la soupe, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe à eau. Tempête dans les piscines genevoises, déclarées zone interdite par le Département cantonal de la santé en raison du Covid-19 et des risques de propagation. Draconienne, la directive éclaboussait non seulement le public, déjà privé de baignade, mais aussi les sportifs aquatiques, y compris les jeunes de moins de 12 ans et les athlètes élite, candidats olympiques pour certains. Elle a fait des vagues, provoqué l’ire et l’incompréhension, éveillé un sentiment d’injustice.