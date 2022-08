Disparu depuis le 20 août – Avis de recherche d’un garçon de 15 ans Les personnes qui auraient vu cet adolescent sont priées de le signaler à la police. Olivier Bot

Le jeune Malcom était habillé d’un short et d’un t-shirt noir lorsqu’il a disparu.

Les enquêteurs de la Brigade des mineurs communiquent un avis de recherche du jeune Malcolm M., qui a disparu d’un foyer d’accueil genevois, depuis le 20 août dernier. Ce garçon est né le 30 septembre 2009, mesure 1,50 mètre et pèse 65 kilos. Il a les yeux brun-vert et portait un short de sport noir et un t-shirt noir lors de sa disparition.

Toute personne ayant vu ce garçon est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.