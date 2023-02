Police genevoise – Avis de disparition: avez-vous vu cet homme? Ioannis P., malvoyant, a quitté son logement aux Charmilles, mardi vers 9 h. Les témoins sont priés de prendre contact avec la police. Emilien Ghidoni

La police lance un avis de disparition concernant un certain Ioannis P., âgé de 57 ans. L’homme a quitté son domicile des Charmilles le mardi 21 février et n’aurait plus été vu depuis. Il est malvoyant et se déplace sans canne, en tâtonnant des pieds. Il pourrait se rendre en France voisine.

Selon le signalement transmis par les autorités, Ioannis P. mesure 1 mètre 74, a une calvitie et a une corpulence normale. Il porte un bonnet noir, un blouson bleu et noir ainsi que des chaussures brunes. Fait important: il parle uniquement grec.

Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou avec le poste de police le plus proche.

Emilien Ghidoni

