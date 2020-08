Vaud-Fribourg – Avis de disparition: Alexandre M. a disparu à Avenches Alexandre M., 55ans, domicilié à Grolley (FR) a été vu pour la dernière fois à Avenches dans le canton de Vaud, le 12 août vers 19 heures. fro/comm

Alexandre M. Police cantonale Fribourgeoise

Alexandre M., âgé de 55ans, domicilié à Grolley (FR) n’a plus donné de nouvelles depuis le 12 août 2020 vers 19 heures. Il a disparu d’Avenches dans le canton de Vaud. Sa famille n’a plus de nouvelles depuis.

L’homme mesure 185 cm, est de forte corpulence et a des longs cheveux gris. Il porte un short bleu clair et une chemise blanche. Il s’exprime en français et en espagnol.

Toutes les personnes ayant aperçu l’intéressé ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale de Fribourg au 026 304 17 17 ou avec le poste de police le plus proche.