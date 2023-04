Avis de disparition – Avez-vous vu cette personne? La police recherche Juan G., jeune adolescent de 15 ans, disparu depuis le 5 avril après-midi.

L’adolescent a quitté son domicile aux alentours de 15h20 le 5 avril. DSPS

La Brigade des mineurs est à la recherche du jeune Juan G. , âgé de 15 ans. Mardi 5 avril, l’adolescent a quitté son domicile aux alentours de 15h20. Il est parti avec son vélo de couleur noire, type BMX. Il n'a pas de document d'identité sur lui, ni de téléphone.

Juan est atteint d'autisme et de schizophrénie. Mesurant entre 1,70 et 1,75 m environ, il portait un pyjama vert et des chaussures Nike bleu marine. De type hispanique, l’adolescent est de corpulence normale (60kg), a les cheveux courts et noirs et les yeux de couleur foncée.

Toute personne ayant vu ce garçon est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.

Comm/lvi

