Avis de disparition – Avez-vous vu cette femme ? La police genevoise est à la recherche d’une octogénaire qui a quitté son domicile le 6 août peu avant 10h.

Paulette P. était vêtue d’un t-shirt et d’un pantalon au moment de sa disparition. POLICE CANTONALE GENEVOISE

Madame Paulette P., âgée de 85 ans, a quitté son domicile à Genève le 6 août 2021 peu avant 10h en y laissant son chien. C'est la première fois qu'elle agit de la sorte.

Paulette P. est née le 28 avril 1936. Elle mesure 150 cm, pèse 42 kg et est de corpulence mince, avec le dos voûté. Ses cheveux sont gris et courts. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un t-shirt et d’un pantalon.

Toute personne ayant vu cette femme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +

41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.

