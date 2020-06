Canton de Genève – Avez-vous vu cette femme? Madame Dorothée S, âgée de 84 ans, est portée disparue depuis jeudi aux alentours de midi, à Onex. La police a lancé un avis de disparition.

Toute personne ayant vu cette femme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 75 10 ou de composer le 117 . Police cantonale de Genève

Madame Dorothée S. a quitté le foyer BETHEL à Onex jeudi 25 juin aux alentours de 12h00. Elle est âgée de 84 ans et n’a plus donné de nouvelles depuis. Cette femme, de corpulence normale et à l’allure distinguée, ne peut pas regagner son foyer par ses propres moyens, nous indique un communiqué de la police cantonale de Genève.

Elle mesure 1m55 et pèse 55 kg. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un pantalon de couleur noire, d’un gilet marron et gris et portait un sac à main marron de marque Longchamp.

