Disparition à Genève – Avez-vous vu cet homme? Alfredo C. n’a plus donné de nouvelle à sa famille depuis le jeudi 26 août. La police cantonale genevoise lance un avis de disparition.

Alfredo C. demeure introuvable et injoignable. Police cantonale de Genève

D’origine colombienne, Alfredo C. s’est entretenu par téléphone avec des amis le jeudi 26 août. Il n’a plus donné de nouvelle à sa famille depuis et demeure introuvable et injoignable. Il ne présente aucun risque particulier, a indiqué la police cantonale genevoise dans un avis de disparition.

Signalement:

– Né le 22 juillet 1954 en Colombie

– Mesure 167 cm

– Corpulence fine (pèse entre 65 et 70 kg)

– Peau mate

– Cheveux poivre et sel

– Barbe blanche

– Yeux bruns

– Pourrait porter un sac en bandoulière

Police cantonale de Genève

Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 75 10 ou avec le poste de police le plus proche.

Comm/AMI

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.