Disparition à Villeneuve (VD) - Avez-vous vu cet homme?

Disparition à Villeneuve – Avez-vous vu cet homme? Franco a quitté son domicile à Villeneuve samedi matin et n’a plus donné de nouvelles depuis. La police ne l’a toujours pas retrouvé malgré d’importantes recherches. Elle lance un avis de disparition.

Franco porte un jeans bleu, un t-shirt foncé et une sacoche en bandoulière noire. Police cantonale vaudoise

Âgé de 42 ans, Franco n’a plus donné de nouvelles après avoir quitté son domicile de Villeneuve samedi 14 août entre 6h et 7h. Il était au guidon d’une trottinette électrique noire. Ses proches ont signalé sa disparition à la police mais d’importantes recherches n’ont toujours pas permis de le retrouver.

Signalement:

– Porte un jeans bleu, un t-shirt foncé et une sacoche en bandoulière noire

– Mesure 1m78, de corpulence mince

– Peau blanche, yeux bruns

– Cheveux châtains courts devant et longs derrière

– Tatouages dans le dos et sur le bras droit ainsi que des écarteurs aux deux lobes d’oreilles

Police cantonale vaudoise

Toutes les personnes ayant remarqué Franco ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la police cantonale vaudoise au +41 21 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.

Comm/AMI

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.