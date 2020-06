Canton du Valais – Avez-vous vu cet adolescent? Âgé de 15 ans, P. Justin n’a plus donné de nouvelles depuis lundi matin. La police lance un appel à témoins.

P. Justin se déplacerait au guidon d’un vélo VTT noir avec lignes vertes en diagonale sur le cadre. Police cantonale valaisanne.

Lundi 1er juin, P. Justin a quitté son domicile des Mayens-de-Sion (VS) vers 10h au guidon d’un vélo et n’a plus été revu depuis. À la demande de la famille, la police cantonale valaisanne lance un avis de disparition.

Âgé de 15 ans, l’adolescent répond au signalement suivant: 174 cm, 60 kg, corpulence svelte, cheveux châtains courts, yeux gris-vert, t-shirt bleu clair avec logo d’une tête de mort sur le devant (motif gris argenté), short noirs. Il se déplace au guidon d’un cycle VTT noir avec lignes vertes en diagonale sur le cadre.



Les personnes pouvant fournir des informations sont priées de prendre contact avec la Centrale d’engagement de la Police cantonale valaisanne au 027 326 56 56.

( NXP/Comm. )