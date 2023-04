Ils sont encore douze dans la course au Conseil d’État: Nathalie Fontanet et Anne Hiltpold (PLR), Thierry Apothéloz et Carole-Anne Kast (PS), Antonio Hodgers et Fabienne Fischer (Verts), Pierre Maudet (LJS), Philippe Morel (MCG), Lionel Dugerdil (UDC), Delphine Bachmann (Centre), Olivier Pahud (Évolution suisse) et Philippe Oberson (Résistance populaire).

KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI