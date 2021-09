Décryptage d’une œuvre d’art – Averse poétique au Pavillon de la danse «The Wind You Never Felt» de Rudy Decelière pare de tous ses feux le plafond du foyer du Pavillon de la danse, rue Sturm. Pascale Zimmermann Corpataux

L’ellipse de «population lumière» à l’intérieur du Pavillon de la danse. SANDRA POINTET/FMAC

Il pleut dans le foyer du Pavillon de la danse. Comment est-ce possible, le bâtiment est tout neuf? Le toit tient bon, l’averse ne tombe pas du ciel, c’est le plafond qui déverse sur le spectateur émerveillé une giboulée poétique. Inondé de lumière, il lève le regard et voit évoluer, à deux mètres cinquante du sol, un ballet de lucioles. Elles sont 1687 à planer dans ce vent qu’on ne sent pas mais que Rudy Decelière souffle délicatement sur elles pour dessiner leur chorégraphie. Le créateur de «The Wind You Never Felt» a composé là une œuvre sous laquelle on rêve d’atteindre la béatitude.