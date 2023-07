Parcs à chiens (3/5) – Avenue Soret, le plus petit parc à chiens de la ville Une parcelle de poche disposant d’un couvert végétal remarquable. Apéro canin au pied d’un cèdre de l’Atlas. Thierry Mertenat

Lancer de bâton, puis de balle, pour cette femelle bouledogue français dans le parc de l’avenue Soret, sur la Rive droite. LAURENT GUIRAUD

Un trait d’union entre l’avenue Wendt et la route des Franchises. C’est Soret, sur un bon demi-kilomètre, une avenue elle aussi, à l’emprise plus modeste, laissant sur sa gauche des villas en sursis, sur sa droite des immeubles de six étages construits pour durer.

À mi-parcours, entre deux départs de rues perpendiculaires, Dauphiné et Soubeyran, une parcelle surboisée, des arbres géants, encerclés de chemins bitumineux. L’herbe est la grande oubliée des entrées de locatifs.

La chienne «Okina» est sportive et pleine d’énergie malgré la chaleur, ennemie jurée des races au nez plat. LAURENT GUIRAUD

Il fait chaud sous les pieds, sauf dans le minuscule parc à chiens qui a poussé depuis une année sous un cèdre de l’Atlas à la taille imposante. Pour ajouter au couvert naturel, deux noisetiers de Byzance et, dans la parcelle voisine, un duo de chênes et un séquoia incrusté au beau milieu.

Les troncs sont soigneusement protégés par des clôtures circulaires. L’arrosage en levant la patte n’est pas recommandé. Il ronge et attaque les systèmes racinaires. Les canidés, ici aussi, ont des manières de taupier. Ils creusent la terre, des cratères en archipel à des profondeurs inhabituelles.

«Ce sont des sangliers, pas des chiens, qui ont creusé ces trous énormes.» Laurent, photographe animalier

«Ce sont des sangliers, pas des chiens», lance le photographe animalier en cherchant un peu de douceur dans cette lumière crue de la mi-journée. Il est midi, l’heure du pipi de Lucky, un bichon maltais de 7 ans, fils d’un couple de compétiteurs revenus d’un concours de beauté canin à Zurich bardés de médailles.

Lucky semble moins se soucier du paraître que ses géniteurs à la retraite; il a le poil long et la queue en désordre qui balaie le sol en faisant des sillons. Une sorte de terre battue à l’américaine, avec ces gros nids d’autruche empêchant de courir.

De véritables cratères sont apparus dans le sol en terre du parc. LAURENT GUIRAUD

C’est peu dire que le terrain de jeu est mité. Un minimum d’entretien en surface ne serait pas inutile. L’unique banc, à l’intérieur de cet enclos de poche au format chapeau pointu, a les pieds qui pendent dans le vide.

Okina, une femelle bouledogue français de 3 ans, vient d’arriver. Elle appartient à la petite-fille de Rosa, originaire de Galice, qui en assure le gardiennage plus souvent qu’à son tour. Complicité évidente. Lancer de balle. La chienne démarre au quart de tour. Bondissante, Okina, bien proportionnée et joliment musclée. Commentaire de sa coach: «C’est parce que je la sors tous les jours.»

Une habituée du parc de poche de l’avenue Soret. «J’aime l’endroit dans ses proportions et son ombrage», commente Rosa. Avant d’ajouter: «Beaucoup moins pour ce que les gens abandonnent sur le sol, sans faire l’effort de jeter dans la poubelle.»

Le pelage de «Lucky» prend la poussière dans ce parc sans herbe. Une séance chez le toiletteur l’attend. LAURENT GUIRAUD

Des crottes et des sachets: les deux sont à ramasser. Idem pour les mégots de cigarettes. Les trous creusés par les chiens font office de cendrier. «Je les vide régulièrement», note une dame aimable, sans pouvoir dater le dernier passage des jardiniers.

Un avertissement citoyen, faisant écho à ceux déjà lus ailleurs, rappelle en des mots simples: «Parc à chiens ne veut pas dire WC pour chiens. J’ai passé trente minutes à ramasser les cadeaux de vos charmants loulous…» Lucky est annoncé chez le toiletteur. Celui-ci aura du travail. La coupe Soret attache et fait des nœuds.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.