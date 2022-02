Concurrence entre syndicats – Avenir syndical séduit le personnel médical Le jeune syndicat a obtenu une majorité de délégués du secteur médical à la Caisse de pension de l’État. Pour lui, cela renforce sa légitimité. Antoine Grosjean

Manifestation d’Avenir syndical en octobre 2021. Le jeune syndicat s’estime désormais le plus représentatif du personnel de santé à Genève, suite aux élections des délégués à la Caisse de pension de l’État de Genève. MAGALI GIRARDIN

Le président d’Avenir syndical (AS), Alexandre Moser, ne boude pas son plaisir. Le jeune syndicat se félicite d’avoir obtenu 61% des sièges de délégués du secteur médical à la Caisse de pension de l’État de Genève (CPEG). Un succès qui, à ses yeux, renforce sa légitimité à être reconnu comme partenaire social par la direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ce que celle-ci a toujours refusé jusque-là. AS avait même déposé à ce propos un recours en justice mais avait été débouté.

Abo Décision de la Chambre administrative L’Hôpital a eu raison d’écarter Avenir syndical, selon la justice Abo Accusé de manquer de loyauté Exclu des HUG, Avenir syndical saisira le Tribunal fédéral L’organisation, née en mai 2020 d’une scission au sein du Syndicat des services publics (SSP), et boudée depuis lors par le monde syndical genevois, peut aussi se targuer de devancer le Cartel intersyndical sur ce plan. Dans un communiqué, AS estime désormais être «le syndicat le plus représentatif des HUG et même du secteur de la santé publique à Genève». «C’est pratiquement un tour de force, se réjouit Alexandre Moser, alors que nous avons moins de deux ans d’existence. Ce d’autant que nous n’avons pas eu la même accessibilité au personnel que le Cartel intersyndical, auquel les HUG ont donné libre accès aux messageries des collaborateurs.»

Conseil d’État interpellé

Le résultat du vote prouve pour AS que «les employés et employées se reconnaissent davantage dans l’unique

structure avec laquelle les HUG refusent obstinément de dialoguer, faisant ainsi fi de la réalité de leur

personnel et des revendications qu’Avenir syndical est seul à porter.» Et d’interpeller le Conseil d’État, afin que celui-ci fasse «enfin respecter la liberté syndicale par les HUG. Il est grand temps que cet établissement public se conforme aux règles du dialogue social qui prévalent à Genève et en Suisse». Les HUG ne font aucun commentaire car des discussions sont en cours avec le syndicat.

Avenir syndical reste largement minoritaire dans les autres secteurs de la fonction publique. «Mais nous avons quand même obtenu des sièges dans chacun d’entre eux», souligne Alexandre Moser.

