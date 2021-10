Revendications – Avenir syndical fait du bruit en plein centre-ville Une soixantaine d’employés de deux EMS et de la clinique Joli-Mont ont manifesté pour exiger une égalité de traitement. Eric Budry

Le magistrat en charge de la Santé, Mauro Poggia, était directement interpellé par certains slogans. MAGALI GIRARDIN

Organisée par le syndicat Avenir Syndical, une manifestation rassemblant une soixantaine de personnes a bruyamment, mais totalement pacifiquement, défilé au centre-ville, samedi en milieu d’après-midi. Autorisée, elle rassemblait des collaboratrices et collaborateurs de la clinique Joli-Mont, de la Maison de Vessy et de la Maison de retraite du Petit-Saconnex. Lesquels revendiquent globalement de meilleures conditions de travail et de rémunération.

Premier point sur la liste des revendications: l’égalité de traitement. «Cela fait des mois que les employés de ces institutions demandent de recevoir la «prime de gériatrie» dont bénéficient l’Hôpital de Loëx, celui de Bellerive et celui de Trois-Chêne en raison de la prise en charge de personnes âgées très atteintes dans leur santé, a résumé Yves Mugny, secrétaire syndical. La seule réponse du Conseil d’État, c’est qu’il faut attendre la réforme globale des fonctions G’Evolue. On nous l’avait dit pour Score, mais rien n’est jamais venu.»