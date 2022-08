Impôt pour les multinationales – Avenir Suisse est critique face à la réforme fiscale de l’OCDE Le laboratoire d’idées estime que les recettes supplémentaires envisagées sont surestimées. Il appelle à les attribuer intégralement aux Cantons.

Avenir Suisse décrit la réforme fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comme «une jungle réglementaire dont les coûts dépasseraient les bénéfices». KEYSTONE/Walter Bieri

Le laboratoire d’idées Avenir Suisse se montre critique face à la réforme fiscale de l’OCDE. S’il ne réfute pas la nécessité pour la Suisse d’introduire ce nouvel impôt minimal pour les multinationales, il estime que les futures recettes supplémentaires envisagées sont surestimées.

Avenir Suisse trouve qu’il faut attribuer l’intégralité des recettes du nouvel impôt aux Cantons, écrit-il dans une analyse publiée lundi. C’est ce qui était prévu à l’origine, mais le Conseil fédéral a revu sa copie après la consultation et des critiques de la part du centre et de la gauche ainsi que de plusieurs Cantons, proposant qu’un quart des recettes supplémentaires soit reversé à la Confédération.

Cette nouvelle redistribution est en outre étrangère à la structure fédérale actuelle, selon Avenir Suisse. Il existe déjà un système de péréquation financière «qui fonctionne et qui réduit efficacement les disparités intercantonales».

Compenser les désavantages autrement

La nouvelle réglementation prévoit aussi un soutien fiscal à la recherche et développement (R&D) pour compenser les inconvénients résultant de la réforme. Cet instrument, jusqu’alors inconnu en Suisse, va au-delà de l’encouragement des activités de R&D des entreprises, critique encore le laboratoire d’idées.

Celui-ci estime qu’il est préférable de renoncer à toute mesure de compensation de type aide. Il convient plutôt de renforcer les conditions-cadres pour toutes les entreprises, par exemple grâce à une administration numérique compétente.

Avenir Suisse suggère aussi de réduire l’impôt sur les revenus du capital et l’impôt sur la fortune, de faciliter l’accès à la main-d’oeuvre qualifiée des pays tiers ou encore de garantir l’accès aux marchés internationaux en clarifiant les relations avec l’UE.

«Jungle réglementaire»

Avenir Suisse décrit la réforme fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comme «une jungle réglementaire dont les coûts dépasseraient les bénéfices».

Cependant, la Suisse ne peut se permettre de se tenir à l’écart car les conséquences seraient néfastes pour sa place économique: d’autres États obtiendraient alors le droit d’imposer une partie des bénéfices réalisés par les multinationales en Suisse.

Outre des problèmes de délimitation fiscale, une insécurité juridique et un recul de l’assiette fiscale, l’image helvétique en pâtirait, alors que la Suisse tente d’améliorer son image de prétendu paradis fiscal, détaille l’analyse.

Au moins 15% à partir de 2024

Les grandes entreprises internationales dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros devront payer en Suisse un impôt minimal de 15% à partir de 2024. Cet objectif sera atteint via un impôt complémentaire qui couvrira la différence entre une imposition plus faible et cet impôt minimal.

Environ 200 entreprises helvétiques et 2000 filiales de groupes étrangers seraient concernées, selon le ministre des Finances Ueli Maurer. Les quelque 600’000 entreprises opérant uniquement en Suisse et PME ne seront elles pas touchées par la nouvelle réglementation.

Le parlement débattra du projet cette année encore. Les citoyens suisses se prononceront en juin 2023.

ATS

