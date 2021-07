Manifestations estivales – Avenches se jette à l’eau pour rafraîchir son été À l’initiative de sa municipalité et de son office du tourisme, la cité romaine sera rythmée jusqu’au 12 septembre par des concerts, expositions et animations culturelles.

La Ville d’Avenches propose un programme d’animations culturelles riche et varié, qui ne s’articule pas seulement autour des arènes (archives). Keystone/MAXIME SCHMID

La Municipalité d’Avenches et Avenches Tourisme ont mis les bouchées doubles pour animer la cité romaine durant tout l’été. Dès cette semaine et jusqu’au 12 septembre, concerts, expositions et animations culturelles «rafraîchiront et feront pétiller» les rues de la ville broyarde, annoncent-ils dans un communiqué.

C’est›est un sosie de Michael Jackson qui lancera la saison estivale des concerts. Ben Jack’son & Co présentera le samedi 10 juillet sur la grande scène de la place du Casino la nouvelle version de son show «Moonwalk». L’été avenchois sera ensuite jalonné des rendez-vous traditionnels que sont Rock Oz’Arènes (13 et 14 août), Celtic Fest' (du 20 au 22 août) et Avenches Tattoo (du 2 au 4 septembre).

Le thème de l’eau sera au coeur d’une exposition, désormais annuelle, qui présente dans l’espace public de la ville – en plein air et dans des vitrines de commerces – des œuvres d’artistes invités. À voir du 1er juillet au 12 septembre. L’an passé, c’est le thème de l’air qui avait été choisi.

Du 3 au 31 juillet, une deuxième exposition offrira un jeu de miroirs entre «Passé et Présent». L’association Mur des Arts a proposé à plusieurs artistes contemporains de tisser le lien entre l’Antiquité et la modernité, adaptant parfois de manière monumentale leurs différentes techniques sur les sites et musées romains.

Chaque jour de la semaine du 3 juillet au 10 août, «Avenches Beach» amène la plage en ville, accompagnée de nombreuses animations: beach-volley, concours de châteaux de sable, beach-party, chasse au trésor et soirée réservée aux fins gourmets, détaillent encore la Ville et l’office du tourisme.

ATS

