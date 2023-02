Votations du 12 mars à Genève – Avec «Zéro pub», deux visions du monde s’affrontent Pour les partisans, l’initiative permettra de se libérer d’une publicité invasive. Les opposants, eux, y voient une forme de censure. Débat. Léa Frischknecht

Michel Matter, membre du Conseil de direction de la FER, et Ada Bernier-Amsellem, membre du GLIP (Genève libérée de l’invasion publicitaire). LAURENT GUIRAUD

Le 12 mars, la population en Ville de Genève sera appelée à se prononcer sur une possible interdiction de l’affichage publicitaire à vocation commerciale dans l’espace public. Surconsommation, censure, liberté de commerce et développement durable: des termes au cœur d’une campagne qui oppose des associations de la société civile et partis de gauche à la droite genevoise et aux milieux économiques.