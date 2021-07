Tourisme en France - «Avec votre certificat, vous passerez sans problème!»

Il était jeudi à Genève pour rencontrer notamment les tour-opérateurs suisses. C’est que le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne est chargé du Tourisme, en plus des Français de l’étranger et de la Francophonie. Entretien à la veille des grandes vacances.

Vous êtes en Suisse, pays qui vient de vous éliminer de l’Euro et de refuser vos avions. Vous nous en voulez beaucoup?

On ne peut pas gagner à chaque fois! Mais il est certain que la France reste championne du monde de football et que le Rafale demeure le meilleur avion du monde. On ne nous l’enlèvera pas! Heureusement, le tourisme est là pour réunir et fédérer. Je lance ce message à nos amis suisses: retrouvons-nous en France! Bienvenue!