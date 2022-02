Coupe de Suisse de basket – Avec une capitaine comme elle, Genève Élite ne va pas baisser les bras Gloria Ikateka Loosa attend Troistorrents de pied ferme, dimanche en demi-finale de la Coupe au Sapay. Les défaites à la pelle et la démission du coach n’ont pas plombé son moral. Pascal Bornand

Gloria Ikateka Loosa est déterminée. «Dimanche, devant notre public, on donnera tout», affirme la capitaine. BASTIEN GALLAY

Gloria Ikateka Loosa (25 ans) a le cœur à Neuchâtel, la tête plongée dans ses études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Genève et les jambes campées sur le parquet du Sapay, là où Genève Élite reçoit ce dimanche (16 h) Troistorrents en demi-finale de la Coupe de Suisse. Ne voyez pas là un triangle des Bermudes funeste dans lequel la jeune femme risquerait de se perdre. Non, malgré une saison très compliquée, plombée par une montagne de défaites, et un master à préparer, la basketteuse conserve un calme olympien. Loser, elle ne le sera jamais.