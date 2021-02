Course-poursuite à Fribourg – Au volant d’une auto volée, il heurte une voiture de police Un automobiliste, au volant d’une voiture volée, a heurté dans sa fuite un véhicule des forces de l’ordre et un camion tôt samedi à Fribourg.

La voiture volée et détruite a été prise en charge par un garage de service. Police fribourgeoise

Un homme en état d’ébriété, au volant d’une voiture volée à Bulle (FR), a été arrêté tôt samedi après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police.

Repéré sur l’A12 vers 4h30 par une patrouille, le véhicule a pris la fuite et a heurté une voiture de police avant de provoquer un accident à Niederwangen. Légèrement blessé, le conducteur a été conduit à l’hôpital, puis placé en arrestation provisoire, indique un communiqué de la police fribourgeoise. L’automobiliste qui conduisait sous retrait du permis de conduire et en état d’ébriété sera dénoncé au Ministère public.

Fuyard sous retrait du permis

Plusieurs patrouilles de police ont suivi le fuyard qui circulait dangereusement et à haute vitesse. Alors que les feux bleus étaient enclenchés et la sirène toute hurlante, le conducteur en fuite a refusé d’obtempérer aux signaux d’arrêt de police. À la hauteur de Fribourg sud, il a heurté la voiture de police à l’arrière et a poursuivi son échappée en direction de Berne, explique le communiqué des forces de l’ordre.



Peu avant Niederwangen (BE), l’homme de 25 ans a percuté de plein fouet un camion qui roulait correctement. Légèrement blessé durant l’accident, l’automobiliste a été acheminé vers un hôpital, avant d’être placé en arrestation provisoire. Le chauffeur du camion, un homme de 33 ans, a été légèrement blessé.



Le tronçon d’autoroute A12, Flamatt – Niederwangen a dû être fermé à la circulation pour le constat

d’accident effectué sous la responsabilité de la police cantonale bernoise.

Eto/Comm