Plus qu’un bouquet final à coups de feux d’artifice, l’épilogue de la saison du Grand Théâtre ressemblera, dès le 20 juin prochain, à un grand plongeon vers l’avenir. C’est qu’avec «Turandot», pièce maîtresse de Puccini, le collectif japonais teamLab se faufilera pour la première fois dans le monde lyrique et bouleversera l’appareillage scénique traditionnel en faisant un recours massif à des technologies peu familières du domaine. La secousse visuelle, sculptée par les lasers, promet d’être puissante. Mais il y aura aussi de quoi se laisser envoûter par la signature musicale d’une des grandes figures de la direction du répertoire italien: le chef Antonino Fogliani. Après ses faits d’armes passés, et remarqués, à Genève – «Aida», «La Cenerentola» – et avant «Nabucco» la saison prochaine, le Sicilien se frotte à une pièce qu’il côtoie depuis l’adolescence. Il en parle dans un long entretien, la voix posée d’un grand sage, le propos d’un amoureux de Puccini.

Vous êtes un peu à la maison au Grand Théâtre. Qu’est-ce que vous retrouvez en particulier en revenant ici? C’est une maison que j’ai voulu fréquenter très jeune déjà. Je me souviens qu’à la fin des années 1990, mon maître, le chef Gianluigi Gelmetti, avait dirigé ici et que j’étais venu le voir. À l’époque déjà, j’avais été fasciné par ce théâtre et par le renom qui l’accompagnait depuis longtemps. Aujourd’hui, il m’est particulièrement précieux de revenir ici pour travailler avec le même orchestre et le même chœur. Cela permet de ne pas être uniquement dans le «faire», dans l’empilement des prestations, mais de se tourner vers l’approfondissement de ses connaissances. Au fond, je récolte désormais les fruits d’un parcours qui a débuté il y a vingt-trois ans, j’expérimente et je relève les défis que tendent Rossini, Verdi ou Puccini. Enfin, pour revenir à la question, le Grand Théâtre, ce sont aussi des relations humaines très riches avec tout le personnel. Alors, en revenant, j’ai l’impression de retrouver une famille.

«Turandot», qu’est-ce que cette œuvre représente à vos yeux? En évitant de répéter ce qui a été dit et redit sur son compte, je dirais qu’on est face à une fable noire à laquelle on peut donner les significations que l’on veut, ce qui est le cas de tous les chefs-d’œuvre. À ce sujet, Gianluigi Gelmetti faisait souvent la comparaison avec une cathédrale: elle peut servir à abriter un passant de la pluie ou de la neige, elle est une source intarissable de significations pour un passionné d’architecture, et pour un chrétien, elle offre un lieu de recueillement et de prière.

«J’y entends une grande souffrance, dérivant sans doute de la conscience chez Puccini que la fin approche à grands pas.» Antonino Fogliani

Et vous, sous quel prisme regardez-vous cette pièce? J’y vois quelque chose de profondément émouvant, le dernier legs d’un grand artiste. J’y entends une grande souffrance, dérivant sans doute de la conscience chez Puccini que la fin approche à grands pas. Il y a là un chant du cygne. Mais aussi toute l’essence du compositeur: sa faculté d’apporter une signature personnelle forte et d’absorber en même temps ce qui l’entourait. En ce sens, il est un des rares à comprendre où se dirigeait la grande musique de son temps, à lorgner du côté de Debussy, Stravinsky ou Richard Strauss. Son cœur est ancien mais son cerveau est tourné vers la modernité.

Cette œuvre est restée inachevée. Au Grand Théâtre on jouera le final écrit en 2002 par Luciano Berio. Quelle est son idée maîtresse? Il y a une sorte de pont entre Berio et Puccini: le second est né en 1925, une année après la disparition du premier. Je pense que parmi les Italiens, il était le seul, avec Salvatore Sciarrino, à pouvoir se connecter avec la musique du passé. Berio a une vision rétroactive et on l’entend dans sa relation à Schubert, à travers ses «Folk Songs». Son lien avec «Turandot» me paraît naturel et prend les accents d’un hommage, avec un final dépourvu de tout ego, d’une cellule musicale qu’on peut considérer comme autonome. Il reste néanmoins quelque chose de non résolu, d’énigmatique dans cette absence de final de Puccini. Sans doute que le compositeur a été traversé par une crise face à l’impossibilité de trouver quelque chose de puissant. Disons qu’après le grand sacrifice de Liu, il était ardu d’imaginer un épilogue bouleversant en compagnie de Calaf et de ses envies d’accouplement avec Turandot (rires).

La production du collectif teamLab promet de secouer les codes à coups de lasers et autres technologies. Quelle idée vous êtes-vous faite de cette approche? Je crois que le recours à ces moyens participe du processus novateur du monde du théâtre. La scène est depuis toujours le lieu de tous les émerveillements. Dans ce cas, le public fera certes face à des nouveautés saisissantes, mais il sera surtout confronté à une dramaturgie imaginée par le metteur en scène Daniel Kramer, à laquelle j’ai participé activement, et qui veut faire vivre les personnages d’une manière forte.

Qu’avez-vous ressenti en retrouvant ces partitions? Celles-ci, comme d’autres appartenant au patrimoine lyrique, j’ai eu la chance de les fréquenter très jeune déjà, en les jouant au piano, en accompagnant ma sœur cantatrice ou en les étudiant, tout simplement. Avec cette musique, je me sens chez moi. En y revenant, je n’ai pas découvert des traits, des accents et des couleurs jamais aperçus auparavant. Et très franchement, je ne crois pas ceux qui soutiennent vivre cette expérience. Je pense en revanche que j’y découvre une nouvelle part de moi à chaque fois que j’ouvre ces pages.

