Festival rap à Lancy – Avec Transforme, la culture sort les apprentis des clichés négatifs Jeudi 29 et vendredi 30 juin, l’immense parking sous les tours du CFP Ternier vibrera avec les concerts de Meryl, Ashe 22, Bu$hi et du Genevois Mairo. Fabrice Gottraux

Ambiance devant la scène du festival Transforme au Centre de formation professionnelle Ternier. ALICIA GAUDIN

De loin, on ne voit rien encore. C’est le calme plat. Mais quand on descend sous les tours du Centre de formation professionnelle Ternier, à Lancy, les coulisses d’un projet hors norme se dévoilent. Avec l’aide de deux cents apprentis, avec le corps enseignant, avec le concours d’entreprises du bâtiment, de l’électronique, de la sonorisation, et tant d’autres encore, le festival Transforme - le mot tombe juste - transforme l’univers industrieux de l’apprentissage en événement culturel.