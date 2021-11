Françoise Sagan nous écrit – Avec son meilleur souvenir Mémoires réédités, lettres inédites, aphorismes en vrac… le charmant petit monstre interpelle encore. Cécile Lecoultre

Françoise Sagan à relire, de sa jeunesse à la maturité en trois livres. RTS / DR

Tout ravit en Françoise Sagan (1935-2004), ses gueules de bois et ses coups de génie, ses abandons et retrouvailles, ses névroses aussi addictives que ses désespoirs, et même ses éclats de bonheur paisible. Ses Mémoires réédités, une correspondance inédite, «Écris-moi vite et longuement», le vrac d’«Aphorismes & pensées» glané dans son œuvre, mettent en relief son acuité cruelle.

Pas de fond de tiroir, ici. Pas d’hagiographie douceâtre. Que du beau shoot à avaler cul sec comme les fioles de Johnny Walker qu’elle conseille aux enterrements.

Des aphorismes extraits de ses romans, d’une acuité rare sur le monde.

«Dans ce bizarre fatras qu’est l’existence», la légende taillée poids plume cogne les mots avec une puissance qui l’étourdissait elle-même. «La littérature, écrit-elle, c’est cette folie d’inventer des personnages qu’on connaît mieux que ses propres parents, qui sont vos amis.» Et de s’en moquer tout aussi vite.

L’indépendante se méfiait de la politique, n’en avait cure. «Le peuple. Ne pas savoir que ce mot même est injurieux, qu’il y a un homme plus une femme plus un enfant plus un homme, etc., que chacun est distinct en tout, y compris dans ses revendications profondes.»

Ni féministe ni humaniste ni bigote ni rien, les étiquettes ne collent pas sur son cuir d’insoumise. «Je trouve ça élégant, la frivolité. Un endroit où se réfugier quand ça barde» conseille-t-elle, pragmatique.

Des lettres inédites datées de 1956 à 1958. DR

Sa souplesse intellectuelle rebondit encore dans d’autres feuillets, inédits ceux-ci. Le titre impérieux scande «Écris-moi vite». À la fin des années 50, alors que sa légende hésite entre «gamine bourgeoise moderne» et «jeune romancière scandaleuse», l’étoile montante de Saint-Germain-des-Prés, 19 ans, écrit à sa pote Véronique Campion.

Cette correspondance fragmentaire réjouit, bulles de fantaisie qui pétillent d’outre tombe. Le charmant petit monstre brosse l’intelligentsia qui se pâme. «Les gens sont beaucoup moins intelligents que tu veux bien le croire c’est surtout qu’ils ne sont jamais libres d’esprit», ironise la miss.

La précoce s’étend sur son «zin zin» d’amant. «Enfin il a vingt-quatre ans et se moque de la littérature. Sagan est loin. Tout va bien.» Et tout va encore mieux quand elle revient vers nous.

Les Mémoires sont réédités également. DR

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

