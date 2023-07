Water-polo – Avec son crack grec, Carouge n’a pas fini de progresser Emmenée par Kyriakos Pontikeas, l’équipe dispute ce jeudi à la Fontenette (20 h 30) la petite finale des play-off de LNA contre Schaffhouse. Pascal Bornand

À 32 ans, Kyriakos Pontikeas n’a pas encore fini de faire profiter Carouge Natation de son talent et de son sens tactique. DR

À la Fontenette, l’histoire oscille entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Si l’on s’arrête à l’objectif fixé par Carouge Natation en début de saison, Kyriakos Pontikeas et son équipe ont accompli leur mission. Européen, le club disputera cet automne la Challenger Cup, comme en 2020 déjà. Au contraire, si on déflore leur rêve secret, les poloïstes carougeois n’ont pas atteint leur objectif. Ce jeudi, à 20 h 30, ils ne disputeront «que» la petite finale des play-off contre Schaffhouse.

Ancien international grec, sélectionné olympique aux JO de Rio en 2016, Kyriakos Pontikeas concède, il est vrai, une certaine frustration. Pilier de la défense et fin tacticien, le compétiteur qu’il est aurait espéré mieux. «On a trop souvent failli. Inconstante, l’équipe a connu des passages à vide. Elle n’a pas su faire durer ses périodes de haut niveau de jeu», regrette-t-il.

Le coup de la panne

En disant cela, il fait notamment allusion à un faux pas préjudiciable contre Lugano ou, plus récemment, à une défaite évitable face à Horgen, lors de l’acte III de la demi-finale des play-off. Il aura suffi d’un orage et d’une interruption de match pour que le score, favorable à Carouge, passe de 6-10 à 11-10. Un interlude fâcheux et le coup de la panne.

Devenu entraîneur-joueur cette saison, l’ancien crack grec sait toutefois faire la part des choses. Mardi, sa causerie a rendu grâce aux efforts fournis par ses coéquipiers. «Vu les circonstances, on a fait du mieux que l’on peut. Il n’est pas facile de démarrer une saison avec un jeune gardien qui vit à Saint-Gall et des joueurs qui ne peuvent s’entraîner qu’une fois par semaine à Carouge. Cela fait déjà depuis février que je planche pour remédier à ce genre de situation.»

«Je me suis engagé ici pour faire progresser le club, développer son académie et promouvoir ses jeunes talents.» Kyriakos Pontikeas, entraîneur-joueur de Carouge Natation

Un temps courtisé par Kreuzlingen, l’équipe phare du championnat de Suisse, Kyriakos Pontikeas a signé un long bail moral avec Carouge Natation. Il y est attaché, «au moins jusqu’à la construction de la nouvelle piscine de la Fontenette», glisse-t-il. «Je me suis engagé ici pour faire progresser le club, développer son académie et promouvoir ses jeunes talents», dit-il. Un projet au long cours qu’il entend mener avec rigueur et ambition.

Dans cet esprit, la petite finale de ce jeudi, contre un adversaire que l’équipe carougeoise a battu trois fois cette saison, ne s’apparente pas pour lui à une fin de série, un match pour du beurre. «On veut finir en beauté, se hisser pour la première fois sur le podium de LNA», confie Kyriakos Pontikeas. Une étape avant de viser encore plus haut.

L’équipe carougeoise dans son fief de la Fontenette. DR

