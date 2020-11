Football – Avec Shaqiri et Embolo, sans Widmer positif au coronavirus Vladimir Petkovic a remis ses grognards, pour la partie potentiellement décisive contre l’Espagne, lors de l’avant-dernière journée de la Ligue des Nations. Robin Carrel, Bâle

Le «Mister» a ses certitudes. KEYSTONE

Le sélectionneur national n’a pas dérogé à sa défense à trois, pour accueillir l’Espagne. Fabien Schär suspendu, ce sont Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez qui seront chargés de filtrer les attaques espagnoles et de faciliter la tâche à Yann Sommer.

Sur les côtés, Edimilson Fernandes et Steven Zuber feront office de latéraux offensifs. Silvan Widmer aurait certainement débuté sur le flanc droit, s’il n’avait pas été contrôlé positif au Covid-19 (comme un préparateur physique) avant la rencontre. Dans l’axe du milieu, la paire Granit Xhaka et Remo Freuler devront animer le jeu.

Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Haris Seferovic devront quant à eux se montrer réalistes, si la Suisse veut éviter la culbute en Ligue B de la Ligue des Nations. Reste à savoir si le Liverpuldien sera utilisé en soutien de deux attaquants ou sur le flanc droit avec le seul buteur de Benfica en pointe.

Suisse: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri, Seferovic, Embolo.

L'équipe d'Espagne se positionnera quant à elle dans un 4-2-3-1, avec Unai Simon devant les buts. La défense sera composée de Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres et Reguilon, avec juste devant eux la doublette Merino/Busquets. L'animation offensive sera la charge de Ferran Torres et Olmo sur les flancs, avec Fabian Ruiz dans l'axe et Oyarzabal seul en pointe.