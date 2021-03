Distinction pour une start-up – Avec ses capteurs, Gait Up aide à soigner les troubles du mouvement Remportant avec Definition12 le CSEM Digital Journey 2020, la jeune entreprise vaudoise bénéficiera du soutien et de l’expertise du centre de recherche à hauteur de 100’000 francs. Olivier Wurlod

Fondé en 2013 par Benoit Mariani, l a start-up s’est vite fait connaître grâce à ses capteurs inertiels et ses algorithmes permettant de mesurer les mouvements humains. Gait Up

La proprioception est un mot qui ne fait pas vraiment partie du vocabulaire courant. Décrite parfois comme le sixième sens de l’être humain, cette capacité est au cœur de toutes les actions du quotidien puisqu’elle est indispensable à la coordination des mouvements. Sans elle – en cas de maladie ou d’accident grave – c’est tout l’équilibre du corps humain qui est remis en cause.

Cette quête du mouvement perdu, cette envie de permettre à une personne de renouer avec son sixième sens se retrouve au cœur du projet entrepreneurial de la jeune pousse Gait Up. Avec Definition12 (Bâle), cette dernière vient d’être choisie par le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) pour bénéficier de son soutien technologique et de son expertise numérique, représentant un montant de 100’000 francs.