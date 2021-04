Soutien au monde de la culture – Avec ses 7 millions de donateurs, la plateforme Patreon démocratise le mécénat Née en Californie en 2013, la start-up qui parle de 2 milliards redistribués aux artistes vient de lever 155 millions de dollars pour accélérer son expansion internationale. Olivier Wurlod

Jack Conte est cofondateur et CEO de la plateforme Patreon. Michelle Groskopf

«Bienvenue dans la communauté de Seven Eyes où nous vous invitons à mieux connaître notre musique grâce à nos vidéos. Afin d’engager quelqu’un pour éditer notre contenu et consacrer plus de temps à la musique, notre objectif est d’atteindre les 100 mécènes.» Ces quelques lignes tirées de la page de ce duo de musiciens basé à Lausanne, représentent assez bien les dizaines de milliers de profils disponibles sur Patreon.

Depuis 2013, cette plateforme née en Californie œuvre à créer une forme de mécénat digital. «Lorsque Sam (Yam) et moi avons lancé Patreon il y a huit ans, nous souhaitions résoudre un problème clair: réduire l’écart entre l’impact des créateurs dans le monde et leur salaire à la fin du mois», raconte son CEO et cofondateur Jack Conte.

Mécénat participatif

Le concept est assez simple. Il s’inspire du modèle aujourd’hui bien connu du financement participatif. Sous la forme d’un abonnement mensuel régulier, pouvant aller de 1 à plusieurs dizaines de dollars, Patreon permet de générer une source relativement stable de revenus aux artistes inscrits et cela sans aucune contrepartie si ce n’est quelques exclusivités offertes à leurs mécènes.

Pour reprendre l’exemple des deux musiciens suisses, ils comptent actuellement 53 contributeurs mais n’indiquent pas ce que cela leur apporte. «Chaque créateur peut décider de rendre visible le montant total des contributions ou garder cette information privée sur leur page», explique leur responsable marketing pour les régions francophones en Europe, Thomas Koch.

Il faut préciser que les montants varient suivant la notoriété des créateurs. Elle peut aller de quelques pièces à plusieurs centaines, voire milliers, d’euros ou de dollars. Cette popularité initiale est d’ailleurs l’une des conditions de réussite car, comme l’explique Patreon, son but n’est pas de faire découvrir des talents, mais de permettre aux artistes de «monétiser» leur communauté.

Du moins pour le moment, car l’entreprise estime que son modèle pourrait évoluer vu son attractivité de plus en plus forte. Durant l’année passée, Patreon a vu les nouvelles inscriptions exploser. Aujourd’hui, elle héberge plus de 200’000 artistes contre 30’000 au printemps 2020. «Nous avons déjà plusieurs milliers de Suisses, dont la plupart sont actifs dans les arts visuels comme la bande dessinée ou l’illustration, ainsi que des créateurs de vidéo sur YouTube», indique Thomas Koch.

Le nombre de mécènes a suivi la même tendance à la hausse. Actuellement, ils sont plus de 7 millions à soutenir l’un ou l’autre talent. À ce jour, l’entreprise parle de 2 milliards redistribués depuis ses débuts avec une forte accélération en 2020.

«Le mécénat n'a de sens que lorsque le donateur se sent proche de la cause qu'il veut défendre.» Devant l'essor de ces nouvelles formes de mécénat, qu'en pensent les acteurs plus traditionnels? Metin Arditi, écrivain et mécène de longue date, nous livre son impression. Que vous inspire l'émergence de ces nouvelles plateformes? Pour être honnête, je ne connaissais pas ce modèle avant que vous m'en parliez. Mais cela me paraît finalement une suite logique, une démarche qui a tout son sens vu l'évolution de la technologie et de l'essor des réseaux sociaux. Êtes-vous favorable à ce type d'initiatives? Je trouve l'idée plutôt belle étant donné que le mécénat n'a de sens que lorsque le donateur se sent proche de la cause qu'il veut défendre. Ces plateformes offrent également aux mécènes cette possibilité très intéressante de se retrouver impliqués – certes indirectement – dans la création artistique et donc de contribuer à la découverte de nouveaux talents. Y voyez-vous des failles? Ma crainte se situe au niveau de la solidité des liens, de la profondeur de la relation que génère ce type de solutions purement numériques. Je redoute un soutien éphémère, sans suite au sortir du premier rendez-vous. Cette fragilité des liens n'est-elle pas le propre de l'art? Vous avez raison, cette nécessité de continuellement se renouveler pour éviter tout risque de lassitude est le propre de tous les artistes. Mais dans le cas présent, à ce risque inhérent à la vie d'artiste, s'ajoute celui qui découle de la nature des réseaux sociaux. Ces derniers favorisent autant les premiers baisers qu'ils facilitent les adieux.

Accélérer la croissance

Dans cette logique de croissance, la société américaine a commencé à attirer les investisseurs. Durant les six derniers mois, elle est parvenue à lever 245 millions pour accélérer son développement hors des États-Unis. «Le monde évolue vers une économie des créateurs, dont Patreon est un champion de longue date. L’opportunité pour l’équipe de continuer à être le fer de lance de ce mouvement est importante», explique Evan Feinberg. Sa société d’investissement Tiger Global Management est l’un des partenaires permettant à Patreon d’atteindre une valorisation de 4 milliards et d’entrer de plain-pied dans le club sélect des fameuses licornes, ces sociétés non cotées, mais dont la valeur dépasse le milliard de dollars.

«Cela devrait être possible de soutenir les artistes en franc suisse d’ici à la fin de l’année.» Thomas Koch, responsable marketing pour les régions francophones en Europe

Ces fonds devraient permettre à la plateforme d’évoluer plus rapidement vers d’autres monnaies, dont le franc suisse. «Cela devrait être possible d’ici à la fin de l’année», assure Thomas Koch. Cette accélération se justifie pour imposer son modèle au plus grand nombre et tuer la concurrence dans l’œuf.

D’autres plateformes tentent de s’octroyer une petite partie d’un joli gâteau vu les 5 à 12% que Patreon récupère sur les dons générés sur sa plateforme. En France, par exemple, Tipeee propose un modèle similaire et cherche tant bien que mal à se faire sa place. Mais alors qu’elle a démarré ses activités la même année que sa concurrente américaine, la solution française indique 19,3 millions d’euros reversés et un peu moins de 330’000 donateurs.

