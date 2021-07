Football – Avec Servette, Alain Geiger veut «aller à la rencontre du jeu» Au sortir du camp d’entraînement de Crans-Montana, le coach de la Praille évoque les enjeux de la saison 2021-2022 et son intention de ne pas sacrifier ses principes. Premières projections avant la reprise. Nicolas Jacquier

Alain Geiger entame sa quatrième saison à la tête du Servette FC. Eric Lafargue

A 60 ans, Alain Geiger prépare sa quatrième rentrée avec Servette, qu’il entraîne depuis l’été 2018. Avec des résultats qui sont chaque fois allés crescendo - promotion, 4e et 3e place en Super League, assortie dans les deux derniers cas d’une qualification européenne. «On n’a fait que progresser, reconnaît le technicien «grenat». On travaille donc pour que cette progression continue.»

Servette et Geiger ont quitté le Haut-Plateau ce week-end après une semaine de préparation au grand air. «On aime venir à Crans-Montana, on s’y sent bien.» Une marche en montagne et deux matches amicaux – 11-0 contre le FC Bramois, 2-2 face à Xamax – ont rythmé les six derniers jours.

«Il y a d’un côté une stabilité et de l’autre, une feuille blanche qui reste à écrire. C’est blanc parce que l’on repart de zéro» Alain Geiger, coach du Servette FC

Comment passe-t-on d’une saison à l’autre? «Il y a d’un côté une stabilité et de l’autre, une feuille blanche qui reste à écrire. C’est blanc parce que l’on repart de zéro au classement alors que l’on avait encore 50 points il n’y a pas si longtemps. Mais on ne repart pas non plus avec un renouvellement de 50% du contingent; on a un vécu commun, un élan de fonctionnement et des automatismes qui fonctionnent déjà.»

Intégration de plusieurs espoirs

Cela s’est aussi ressenti au niveau du recrutement, resté discret jusque-là. Départ de Gaël Ondoua, remplacé par David Douline, intégration de plusieurs espoirs de l’Académie: Servette est demeuré fidèle à sa philosophie. «On puise beaucoup dans nos jeunes, confirme le Valaisan. Cela ne signifie pas qu’ils vont tous jouer rapidement. Je ne vais pas partir avec six «inconnus» sans expérience. Mais ils sont déjà là, prêts à se montrer.»

«Il s’est fait ça tout seul. Après avoir contrôlé un ballon, il a voulu enchaîner… Le genou a craqué, on a tout de suite compris que c’était grave» Alain Geiger, à propos de la blessure de Boubacar Fofana

Pour les Genevois, la première tuile de la saison est venue de la grave blessure de Boubacar Fofana, victime d’une rupture des ligaments croisés et d’une déchirure du ménisque à l’entraînement. Son entraîneur a assisté à la scène: «Il s’est fait ça tout seul. Après avoir contrôlé un ballon, il a voulu enchaîner, mais le genou a craqué. On a tout de suite compris que c’était grave.» Pour le Français de 22 ans, que l’on ne devrait pas revoir avant 9 mois, la saison est terminée avant même d’avoir commencé.

Servette s’est aussitôt mis à la recherche d’un profil similaire (combinant vitesse, technique et percussion), compliqué à trouver.

«J’ai plus besoin d’un collectif que d’individualités. Parce que tu ne peux pas gagner un match si tu ne fais rien ensemble…» Alain Geiger, coach du Servette FC

Que faut-il espérer du prochain championnat? Avec les relégations de Thoune puis Vaduz, sera-t-il plus homogène que les deux précédents? «La compétition risque d’être encore plus serrée», pronostique Geiger, dont les ambitions ne varieront pas. «Un championnat à victoires nous attend. Dans la mesure du possible, il faudra éviter ces matches nuls qui ne servent à rien. L’objectif, c’est d’aller à la conquête du jeu. Aujourd’hui, j’ai plus besoin d’un collectif que d’individualités. Parce que tu ne peux pas gagner un match si tu ne fais rien ensemble…»



Avec Molde FK, Servette a hérité d’un os européen Afficher plus Avant même les trois coups du championnat frappés le 25 juillet contre Sion à Tourbillon, Servette sera plongé dans le grand bain européen. Trois jours plus tôt, il sera à l’épreuve du FK Molde, un tirage au sort compliqué à l’enseigne du 2e tour qualificatif de la nouvelle Conférence League, avec un premier match en Norvège suivi du retour une semaine plus tard à la Praille. «C’est solide, c’est nordique… Ce n’est peut-être pas un grand nom mais c’est un os», résume Geiger. Située sur le rivage nord du Romsdalsfjord, à 500 km d’Oslo par la route, Molde compte quelque 24’000 habitants. Actuel leader du championnat après 11 journées, l’équipe entraînée par Erling Moe avait atteint les huitièmes de finale de la Ligue Europa la saison passée, après avoir éliminé les Allemands d'Hoffenheim au tour précédent (3-3, 2-0). Molde avait terminé deuxième de la poule B derrière Arsenal. Pour Servette, c’est assurément un client sérieux.

