De l’art à vivre à Lausanne – Avec Sandrine Pelletier, le temps passe, conquérant Prix Buchet 2021, l’artiste lausannoise s’est installée dans la modernité du Musée cantonal des beaux-arts pour y dresser un labyrinthe de verre aux couleurs métissées. Florence Millioud-Henriques

Depuis quelques années, Sandrine Pelletier travaille in situ en tenant compte de l’environnement. Dans «Crystal Jaw», elle joue avec l’ouverture lumineuse de l’Espace Projet au rez du Musée cantonal des beaux-arts, à Lausanne. Étienne Malapert/MCBA

Bien sûr… l’artiste n’est pas là, mais on sent sa présence comme rarement dans une exposition. Et rien à voir avec le gigantisme de l’installation «Crystal Jaw», cette forêt de verre et de miroirs dressée sur acier au Musée cantonal des beaux-arts, à Lausanne en alternant les éclats de lucidité ou d’opacité. C’est une présence informe mais follement humaine qui saisit à chaque rencontre avec l’œuvre de Sandrine Pelletier.

«9,5 sur l’échelle de Luther», une installation de Sandrine Pelletier dans l’église Saint-François en 2017. VQH/Philippe Maeder

Que ce soit un écheveau de végétation tentaculaire qui déborde du cadre à l’Opéra de Lausanne (2015), 95 échelles calcinées qui grimpent le long des murs de l’église Saint-François (2017) ou encore l’incendie climatique qui bouronne sous une pierre du glacier d’Aletsch (2018), jamais la Lausannoise n’éteint la lumière en partant. Au contraire, elle laisse une part d’elle-même, tel un volcan qui libère son feu intérieur.

Dans tout ce qu’elle touche, cette matière qu’elle dit goûter parfois pour en connaître les pensées intimes, le bois qu’elle calcine, le verre qu’elle oblitère ou qu’elle fond, les mots qu’elle accouple, la terre qu’elle malaxe – et même la broderie qu’elle tortille –, il y a cette urgence primesautière et cette énergie de l’incoercible. L’œuvre se drape alors d’une esthétique du drame et, face à elle, le spectateur est dans l’après: il s’est passé quelque chose.

Le monde d’après

Reste le constat, la trace, les émois, parfois le chaos, et ici, au MCBA, des lambeaux de verre assemblés dans un puzzle impossible à reconstituer. Sûr qu’il manque des morceaux, le grand tout s’est brisé en laissant la place à un nouveau paysage de ruines qui, comme dans les peintures du XVIIIe siècle, essaime ses doutes. Mais aussi, et surtout, ses virginités romantiques. Les pensées volent, mais l’invitation est clairement physique, il faut s’approcher, se laisser prendre par cette «Crystal Jaw» – mâchoire de verre qui n’a rien des menaçantes «Dents de la mer» – pour déambuler dans ce récit labyrinthique qui tient à un fil: celui d’une possible réédification. Des profondeurs s’ouvrent dans un jeu de miroirs. Du vide se crée, des rythmes s’instaurent et des empreintes interrogent la mémoire collective.

Sandrine Pelletier a reçu le Grand Prix 2020 de la Fondation vaudoise pour la culture. Florian Cella/24 heures

Sur les 300 plaques de verre mouchetées et travaillées avec le maître verrier Pascal Moret, on croit discerner des regards hallucinés, voir des herbes folles, de drôles de bestioles ou peut-être même reconnaître des entrailles ou des minéraux précieux. Mais ce ne sont que des esprits de formes qui naissent dans les effets de transparence pour s’évanouir comme une ombre disparaissant d’un théâtre ébloui par la lumière. Le signe de la patine du temps dans une palette qui renvoie aux couleurs des peintures rupestres ou à la poussière des rues terreuses. L’unique image figurative n’est qu’un reflet, celui du spectateur qui se voit dans une enfilade de glaces, sa silhouette est alors partie prenante et actrice de la reconstruction. Le possible est là… donné par la puissante beauté de ce panorama de verre, parce que, même brisé, il a la force de bâtir. Encore. Toujours. Et différemment.

«J’aime que ça pulse, tout le temps.» Sandrine Pelletier, plasticienne

Quand on rencontre Sandrine Pelletier, c’est l’effervescence incarnée qui bouffe tout de la vie. Ses fureurs comme ses gifles, avec la conscience que l’ombre et la lumière font partie de son décor personnel planté entre les réalités suisses et égyptiennes où elle a passé, et passe, beaucoup de son temps. La quadragénaire, Grand Prix 2020 de la Fondation Vaudoise pour la culture et Prix Buchet 2021 (qui lui vaut cette carte blanche au MCBA) aime que «ça pulse, tout le temps». Son parcours, ces six derniers mois, ne dit pas le contraire, avec une succession impressionnante d’expositions collectives ou solo, à Bellinzone, Sion, Neuchâtel, Vevey, Genève, en France et bientôt en Égypte, à Zurich et à Winterthur.

Plus de 300 plaques de verre blanc de laboratoire composent l’installation de Sandrine Pelletier «Crystal Jaw». Étienne Malapert/MCBA

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.