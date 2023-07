Vu et entendu à Montreux – Avec Sam Smith, au couronnement du queer anglais Mercredi au Stravinski, la pop star sortait le grand jeu. Où il a été question, entre autres saveurs, de fesses charnues, d’humour et de grands élans d’amour collectif dans une pétillante revue généreusement orchestrée. Ostensiblement «vulgaire», parfaitement «camp». Fabrice Gottraux

Mercredi 5 juillet 2023 au Montreux Jazz Festival, Sam Smith, chanteur anglais, ou chanteuse, ou plutôt les deux, fait une arrivée remarquée sur la scène de l’Auditorium Stravinski. LIONEL FLUSIN

«Je suis sexy, je suis libre, et je me sens… vulgaire!» Lorsque les ultimes paroles sont lâchées sur le public suant son plaisir dans la cuve de l’Auditorium Stravinski, Sam Smith a déjà quitté la scène, sans doute lessivé, «iel» aussi, par l’intense bombardement disco house administré au terme de son rocambolesque «cabaret gay».

La soirée a débuté dans les langueurs douceâtres d’un plein tombereau de ballades romantiques, consommé jusqu’à la lie par la foule qui a tout avalé. Elle s’est achevée dans une grande pétarade de house grandiloquente, orchestre et danseurs scintillant de mille feux disco, techno, house. Pop jusqu’au bout du show. «Vulgar» en point d’orgue, soit la dernière mixture en date concoctée avec l’amie Madonna, laquelle chanson éclabousse internet depuis à peine un mois. Mercredi, à son tour, Montreux s’est vautré dedans avec une joie sans retenue.

Il est une reine, elle est un roi

Sam Smith, actuel champion du mainstream britannique, premier artiste non binaire classé dans les charts de la très puritaine Amérique, a quoi cela ressemble-t-il, en vrai? Je crois que j’ai trouvé. Que l’artiste de 31 ans s’affuble d’un impressionnant manteau en plumes roses ou apparaisse vêtu d’un string de cuir monté sur bas résille, pas de doute, la nouvelle idole a la tête d’un roi d’Angleterre. Ou d’une reine. Les deux, en fait.

Faites la comparaison. Sam Smith ressemble au portrait d’Henri VIII par Hans Holbein le Jeune. Le port royal, la moue boudeuse, tout y est. Majestueux comme notre Sam, que voici engoncé dans une opulente robe d’un violet si intense qu’il fait mal aux yeux. Mais qu’on lui mette un voile nuptial à présent. Et la silhouette enrobée de tulle immaculée, debout seule au micro, et coiffée d’une couronne, absolument, évoque cette fois probablement Anne Boleyn, l’épouse décapitée dudit Henri, ou leur fille Elisabeth I. Toute la saga des Tudor résumée en un clin d’œil, sagace et joyeusement salace.

«Bienheureux Sam Smith, qui donne priorité à l’interprétation musicale. Bienheureuse la foule découvrant l’attrait supplémentaire des chansons portées en concert.»

Voyons les choses autrement. La veille, le soi-disant concert de Lil Nas X, essentiellement sur bandes enregistrées, laissait craindre pareille déconvenue pour Sam Smith. Heureusement, il n’en a rien été. Au rendez-vous des tubes britanniques, le répertoire se joue en direct, basse, batterie, claviers, guitare en soubassement, les vocalises à l’avant-plan, Sam Smith en mélismes haut perchés, ses trois choristes en contrepoint, pour un tour de chant somme toute classique, entre soul et gospel pour plus de sa moitié.

Eu égard aux nombreuses poses que prend la vedette, ses tenues tape à l’œil – où les jeans déchirés le disputent aux talons compensés dans un charivari mêlant figures drag et homoérotique – le faste des apparences ne constituait in fine qu’un nappage de surface. Bienheureux Sam Smith, qui donne priorité à l’interprétation musicale. Bienheureuse la foule découvrant l’attrait supplémentaire des chansons portées en concert. Du sentimental «Stay With Me» au remuant «I’m Not Here to Make Friends» (le refrain conclut: «I need a Lover», «j’ai besoin d’un amant»), le répertoire gagne en grain comme en émotion là où les versions studios restent si polies.

Sam Smith et la troupe de son «cabaret gay» à Montreux mercredi 5 juillet 2023. Sur le plateau, une monumentale sculpture d’Aphrodite fait la sieste, les fesses à l’air. EMILIEN ITIM

Et s’il n’en faut qu’une, imparable, ce sera forcément «Unholy». Sa plus grande réussite, cuvée 2022, moment charnière dans la carrière de Sam Smith, qui passait d’une figure discrète, apprêtée pour la promotion familiale – premières ballades, premiers succès – à cette stature incomparable, toute de flamboyance parée. Une icône queer, comme on dit. À tout point de vue, un personnage parfaitement «camp», cette façon propre à la culture gay de jouer avec l’exagération, la théâtralité, le bizarre, le hors-norme. Et l’ironie, associée ici à une manière d’innocence volontairement tournée en burlesque, quand bien même elle se sait et se revendique totalement sérieuse, essentielle, non négociable. «Freedom», liberté, tel est le mot clé de la soirée. Ou, selon les rimes de Madonna, reprises à bon compte par son épigone britannique: «Express yourself, Don’t repress yourself.»

Humour, délicatesse, ambiguïté

On aime les histoires de rois et de reines. Mais Sam Smith ressemble aussi, par exemple, à Elton John croisé avec Adèle, à un Ed Sheeran mêlé de Lady Gaga. Et George Michael en référence, Boy George encore, Grace Jones aussi, Donna Summer évidemment – son «I Feel Love» laisse le temps à Sam Smith de danser torse nu.

L’histoire de la pop n’est qu’un éternel recommencement? Les années 2020 dévorent «Unholy» comme on consommait «Toxic» de Britney Spears vingt ans plus tôt, ou «Run The World» de Beyoncé durant la décennie suivante. Britney parlait d’amours passionnelles, Queen B de l’émancipation des femmes. «Unholy» savoure l’ambiguïté du mâle dominant trompant son épouse dans un club queer. Là-dessus, on fait quoi? Une chorale baroque, pardi, un madrigal. «Gloria», «Gloria», «Gloria», Sam Smith porte la couronne. Par la délicatesse et l’humour, le queer anglais l’a emporté.

