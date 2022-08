Réédition d’un livre culte – Avec sa typographie ahurissante, «La maison des feuilles» fascine Vingt ans après la publication de son excentrique manuscrit, Mark Z. Danielewski reste à la page, architecte d’un monument littéraire d’une absolue éternité. Cécile Lecoultre

À 56 ans, Mark Z. Danielewski n’a jamais égalé son chef-d’œuvre, «La maison des feuilles», publié en 2000 aux États-Unis, et deux ans plus tard en France TIROL – Z / DR

Avec «La maison des feuilles», publié en 2000 après trente-deux refus aux États-Unis et, deux ans plus tard, en France, Mark Z. Danielewski entamait un étrange périple aux confins de l’infini. Prenant le prétexte d’une réédition augmentée de quelques ajouts colorés, le voyage reprend. A-t-il jamais cessé? Là-dedans débordent des ambitions et des outrances langagières qui rappellent «Moby Dick» de Melville ou «Ulysse» de Joyce.