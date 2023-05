Volleyball – Avec Robin Rey, c’est le meilleur qui s’en va Élu par les coaches de LNA et honoré par Swiss Volley, le passeur de Chênois apprécie cette marque de reconnaissance. La cerise sur le gâteau au moment de prendre sa retraite sportive. Pascal Bornand

Après Quentin Zeller et Jovan Djokic, Robin Rey est le troisième volleyeur genevois à être désigné meilleur joueur suisse de LNA en quatre ans. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Depuis un mois et un dernier set disputé à Näfels, Robin Rey n’est plus volleyeur. Le futur chirurgien révise ses traités de médecine et passera ses examens finals durant l’été. Une page s’est tournée.