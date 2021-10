Il veut «vivre parmi les poissons» – Le petit-fils de Cousteau veut «vivre parmi les poissons»

Comme La Calypso, Proteus doit son nom à la mythologie grecque. Comme La Calypso, cette base sous-marine permettra d’étudier les merveilles des profondeurs. Comme La Calypso, Proteus est le projet d’un Cousteau, cette fois le petit-fils du commandant au bonnet rouge. Il s’explique sur cette aventure scientifique à 135 millions, «pas cher du tout, quand on le compare aux coûts de l’exploration de l’espace».

Votre grand-père Jacques-Yves Cousteau disait que pour protéger les mers, il faut en montrer les beautés. C’est ce que vous avez hérité de lui? C’est la philosophie de la future station sous-marine Proteus?

Le plus beau cadeau que j’ai reçu de mes grands-parents, c’est la mer elle-même. Mais cet héritage, je le dois aussi à ma grand-mère, Simone Cousteau. On n’en parle jamais, alors qu’elle a passé beaucoup plus de temps sur La Calypso que mon grand-père et mon père. Cela dit, oui, ma philosophie est la même: pouvoir montrer la magie de la mer au grand public, l’emmener dans l’aventure et trouver des passionnés autour du monde qui nous aident à protéger ces beautés.