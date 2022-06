Il faudra mettre un petit chapeau et ne pas oublier de s’hydrater. Eu égard aux températures qui s’amènent, le festival Caribana, du 15 au 19 juin, devrait sacrément chauffer. Les corps des festivaliers avec. Et leurs oreilles aussi.

Ce mercredi en ouverture de la 30e édition, c’est le feu qu’on nous promet. The Offspring en tête d’affiche, les superhéros du punk rock période MTV. Juste avant le groupe américain, les Allemands Powerwolf, hard rock grandiloquent avec croix renversées et maquillage de vampires. Nos préférés ouvrent la danse: Promethee, fleuron du metal helvétique. De loin la musique la plus violente de la soirée. Fin, puissant, chirurgical. Sans manière, juste la chair et l’os.