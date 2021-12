Récit de concert – Avec Pires, Argerich et Mahler, l’OSR signe une soirée mémorable L’orchestre a brillé de mille feux en accompagnant les deux légendes du piano et en livrant une renversante «Symphonie N° 1» du compositeur autrichien. Rocco Zacheo

Maria João Pires, Martha Argerich et Daniel Harding en tourneur de pages, lors du bis qui a clôturé le concert. MAGALI DOUGADOS

C’est le concert de l’année, si ce n’est plus, mais il prend forme avec une légèreté étonnante et contagieuse. Maria João Pires et Martha Argerich entrent sur scène du Victoria Hall jeudi soir, main dans la main, sourires complices et foulées quelque peu incertaines, alignées entre les pupitres et les deux pianos qui les attendent. Face à ces deux légendes, amies depuis une éternité, une salle pleine à ras bord leur réserve déjà une ovation et attend de voir vers quoi mènera cette réunion au sommet rare et absolument inédite à Genève. Avec le «Concerto pour deux pianos N° 10 K.365» de Mozart, pièces aux aspérités abordables, on sait par avance que ces interprètes, si familières du génie de Salzbourg, prendront l’œuvre comme on s’élance dans un toboggan. Et ce fut tout à fait ainsi qu’on a perçu ce passage de la soirée.

Concert exceptionnel Argerich-Pires, les dessous d’une rencontre entre légendes Complices et tout à fait en harmonie tant par le toucher que par l’expression, la paire a été à la hauteur de l’engouement qu’elle a généré depuis plusieurs semaines. L’«Allegro» et le «Rondo: Allegro» ont montré leur talent de coloristes discrètes mais enjouées, dans un jeu au tempi plutôt distendus. L’élégant et posé «Andante» s’est affiché, lui, avec une musicalité poignante. Saluées par une longue ovation, les complices ont rapproché leurs tabourets pour se mesurer à l’«Andante» de la «Sonate pour piano à quatre mains en ut majeur K.521».

Le chef britannique Daniel Harding a dirigé le concert de jeudi soir au Victoria Hall. JULIAN HARGREAVES

La véritable déflagration de la soirée est arrivée dans la foulée, avec une «Première Symphonie» de Mahler de toute beauté. Ici, le chef britannique Daniel Harding, dont on connaît l’aisance dans ce répertoire, est parvenu à transcender ses complices de l’Orchestre de la Suisse romande. Sous sa direction – sans partitions! – on a été subjugué par la subtilité des pianissimi des premiers violons, dans un «Langsam schleppend» qui s’est ouvert avec délicatesse, chargé de mystère, et qui s’est déployé dans un souffle conquérant. Les textures soyeuses des bois et des archets ont impressionné partout ailleurs, autant que la charge expressive des cors et la puissance des percussions. Les tableaux se sont alors agencés avec précision et fluidité, dans une élévation musicale rare. Autant dire qu’on se souviendra longtemps de cette soirée.

