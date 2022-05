En novembre dernier, Swiss Ice Hockey a annoncé tambour battant que l’objectif de 2022 était de se hisser en demi-finales des Jeux olympiques de Pékin et du Championnat du monde en Finlande.

Du haut de son piédestal, Patrick Fischer toise quiconque ose remettre en question ses résultats et sa légitimité. Le sélectionneur est un habile communicateur et son plus grand coup – hormis une finale mondiale en 2018, avec Roman Josi à la baguette sur la glace – est d’avoir su placer sa propre personne dans une position inattaquable.