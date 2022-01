Instruction publique – Avec ou sans écran, voici comment le numérique s’enseigne à l’école Les nouvelles directives romandes ne sont pas encore en place, mais des projets pilotes voient le jour. Reportage dans trois classes du primaire. Sophie Simon

Le tableau blanc interactif (TBI) n’équipe pas toutes les écoles. Il accompagne généralement les ouvertures d’établissements, comme ici à Chandieu, depuis 2016. LAURENT GUIRAUD

Les écrans à l’école, c’est un sujet sensible. Quatre associations représentatives d’enseignants et de parents défendent officiellement la ligne retenue par les autorités, notamment deux projets de loi d’équipement en wi-fi, tablettes, robots, etc. Des professeurs d’université sont aussi intervenus dans le débat public pour dédramatiser. Mais un collectif de parents inquiets, RUNE, a réussi à faire approuver sa pétition en commission du Grand Conseil pour repousser la formation par le numérique au primaire. Alors que le plan d’études romand numérique devrait se déployer progressivement à ce niveau dès la rentrée prochaine, nous sommes allés voir de nos propres yeux ce qui se fait concrètement en la matière, et nous avons également suivi un projet pilote pour les plus petits.