Encre bleue – Avec ou sans chaufferette Opinion Julie

LAURENT GUIRAUD

On ne dira jamais assez combien ce virus et les réponses apportées pour tenter de le contenir ont changé nos habitudes de vie. Je ne vais pas revenir ici sur ce qui fait débat actuellement et nous divise. Tout et son contraire a déjà été dit et redit sur la vaccination. Le sujet tourne en boucle dans les réunions de famille, au boulot, dans les cercles d’amis, derrière des portes où nous n’avons pas accès, malgré le pass sanitaire.

Je pense plutôt à ce qui se voit dans les rues. À ces passants qui avancent masqués dans la bise. À ces bises qui ont disparu des retrouvailles entre proches. À ces distances qui s’installent entre les uns et les autres. À cette retenue générale qui s’impose un peu partout. Avec le temps, nous finissons par nous y habituer.

Mais je ne me suis pas encore accoutumée à voir des clients consommer sur les terrasses à mi-novembre! Et pas seulement à midi, quand un rayon de soleil donne l’illusion qu’il fait assez bon pour s’installer au froid.

Car il y a désormais celles et ceux qui mangent dehors, dans le vrai sens du terme, à la nuit tombée! Avec ou sans chaufferette, alors qu’il fait moins de 10 degrés…

Ces clients, jeunes, pour la plupart, semblent prendre goût à cette pratique, emmitouflés qu’ils sont de la tête aux pieds. Peut-être que le contenu de leur assiette ne les incite pas à rester plus longtemps attablés. À moins que ce soit la dernière mode de se réunir ainsi, vaccinés et non-vaccinés.

Les fumeurs chassés des lieux fermés ont bien pris le pli de l’extérieur, à l’époque… Si cette nouvelle tendance s’installe durablement, les voisins des terrasses vont trinquer, eux qui se réjouissent généralement de la venue du froid pour être tranquilles. Bon, ils pourront au moins fermer les fenêtres pour essayer de dormir. On se console comme on peut!

