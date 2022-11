Course de l’Escalade – Avec Morgan Le Guen, c’est l’escalade du troisième type Encore néophyte en 2016, le coureur du Stade Genève revient du Kenya où il s’est préparé avec Abraham et Wanders. Pascal Bornand

Morgan Le Guenlors d’une séanced’entraînement à Iten avec Tadesse Abraham dans son sillage. DR

D’abord, on ne l’a pas vu venir. Un étudiant en agronomie, encore un peu bedonnant et mal dans son corps, passe plutôt inaperçu dans le peloton de la Course de l’Escalade, même habillé comme un esquimau. C’est pourtant à cette occasion, en décembre 2016, que les observateurs avisés ont repéré Morgan Le Guen, gardien de foot dans une première vie.