Stand-up – Avec Méhidin Susic, le stand-up genevois reprend du poil de la bête Chaque dernier vendredi du mois, un plateau différent du KéMedy Club se déploie sur la scène du Moulin Rouge. On en cause avec celui qui l’a cofondé. Pascal Gavillet

Le cofondateur du Kémedy Club, Méhidin Susic, se réjouit de reprendre ses rendez-vous hebdomadaires avec le public au Moulin Rouge. LAURENT GUIRAUD

Un plateau de stand-up peut toujours en cacher un autre. Après des mois de veille en raison de différents problèmes sanitaires dont on a tous eu vent, le KéMedy Club est revenu plus en forme que jamais il y a quelques semaines. Et ce plateau itinérant, après avoir fait les belles heures du Village du Soir, a pris racine depuis trois mois au Moulin Rouge, un lieu qu’il semble affectionner, comme l’affirme l’humoriste Méhidin Susic, qui nous en a parlé avec un plaisir gourmand et sa malice habituelle. «C’est vrai que le Covid nous a bloqués durant environ deux ans. Mais on s’est motivés, on a repris l’aventure, d’abord au Village du Soir. Puis on s’est dit qu’il allait falloir revenir aux sources.»